di Francesco Guerrieri

Meno soldi, più scambi. L'ha detto Paratici e l'hanno ribadito più volte direttori e procuratori. Quello che verrà, sarà sicuramente un mercato diverso rispetto agli altri: la pandemia coronavirus ha condizionato tutto il mondo e per forza di cose anche il calcio ne è vittima. Giocato e non, l'economia del Paese sta risentendo di questo periodo di stallo e i club nella prossima sessione di mercato lavoreranno con il freno a mano tirato. Niente a che vedere con i 117 milioni sborsati due anni fa per Cristiano Ronaldo. E' stato lui il giocatore più caro nella storia della Juventus.



