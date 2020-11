1









La Juventus è decimata. Dagli infortuni ma non solo, perché nelle prossime ore alcuni giocatori della rosa lasceranno Torino per rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. Regna il caos a Coverciano, con le ASL locali che hanno bloccato i giocatori di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo perché in isolamento fiduciario a causa della positività al Covid dei compagni di squadra. Problema diverso per Chiesa, che dovrà rinunciare alla chiamata di Mancini dopo essere rimasto in tribuna nella gara di oggi contro la Lazio per un problema muscolare.



IN DUBBIO - Da valutare la situazione di Alvaro Morata, che il ct Luis Enrique aveva richiamato nella nazionale spagnola a un anno di distanza dall'ultima volta ma che ora rischia di non poter esserci. L'attaccante è uscito stremato nel finale della gara di oggi contro la Lazio: nel post partita Pirlo ha spiegato che il giocatore ha chiesto il cambio per crampi, ma per non correre rischi verranno valutate le sue condizioni.



