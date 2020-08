Stasera i giocatori della Juventus si sono riuniti al centro sportivo della Continassa per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di Champions di domani contro il Lione. Concentrazione e determinazione, visibile non solo sul campo ma anche sui social, dove molti bianconeri ha galvanizzato l’ambiente. Come Ronaldo, che non vede l’ora di rivivere le sue notti europee: “La Champions League sta tornando”, oppure il capitano Leonardo Bonucci, chiamato a guidare la squadra.



