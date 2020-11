La Juventus, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha deciso di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne proponendo una serie di skills dei giocatori bianconeri: “Avete visto solo il 7% di questo video. Come solo il 7% delle donne denuncia una violenza. Non avere paura, alza la voce”. Dal colpo di tacco di Paulo Dybala ad eludere l’intervento del difensore al numero di Barbara Bonansea sul portiere, concludendo con il gioco di gambe pazzesco di Cristiano Ronaldo (vedi video qua sotto in gallery).