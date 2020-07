2









Come racconta LaLazioSiamoNoi, la Juve potrebbe subire una rivoluzione in società nel caso in cui le cose in Champions non dovessero funzionare. Non solo un ribaltone in panchina, ma anche in società: il primo a 'saltare' sarebbe Fabio Paratici. Chi verrebbe al suo posto? Il primo nome, da Roma, è quello di Igli Tare. Che con il sodalizio biancoceleste ha creato una squadra davvero incredibile. Ovviamente, con il fallimento in Champions salterebbe anche la posizione di Maurizio Sarri: in questo caso il preferito diventerebbe Massimiliano Allegri.