Dalla rubrica di calciomercato.com,"Non scherziamo sul (presunto) tocco di mano di Mkhitaryan. Intanto non è chiaro se il tocco ci sia o no e in ogni caso, essendo l'armeno in caduta per un fallo di Szczesny, trattasi di tocco involontario e qui le cose sono chiare, perché non essendo Miki a segnare ma Abraham, il gol sarebbe stato comunque da convalidare anche dopo la visione al Var e alla luce delle interpretazioni regolamentari su casi come questo. Eh sì perché giusto prima dell'Europeo, l'Ifab – i 'padri' delle regole del pallone - ha trasmesso agli arbitri le nuove casistiche sui falli di mano, tra le quali c'è quella che ci riguarda. Eccola: “Il tocco di mano involontario che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un'occasione da gol non sarà più considerato come fallo”. Chiaro? Senza considerare che il rigore sarebbe stato da ripetere perché Chiellini, che poi anticiperà Mancini sulla ribattuta, ha un piede in area di rigore. In quest'ultimo caso, il Var sarebbe dovuto intervenire."