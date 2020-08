1









Ci sarebbe una clamorosa inversione di marcia nell’affare Lazio-David Silva. Il centrocampista del Manchester City sarebbe ad un passo dall’approdo in biancoceleste, ma in queste ultime ore si sarebbe inserita la Juventus. L’indiscrezione arriva dall’agente FIFA Claudio Anellucci, che ha parlato così a Radio Radio: “Purtroppo ho avuto una notizia da alcuni amici. Come successe per Bielsa, quando seppi in anteprima che non sarebbe venuto alla Lazio, questa volta mi è arrivata una bastonata tra capo e collo. Spero vivamente di essere smentito tra due ore con un pesce d’aprile spostato di qualche mese a ferragosto. Sulla trattativa Lazio-David Silva è entrato prepotentemente Pirlo con la Juventus. Poi magari Silva andrà da un’altra parte, questo non lo so. Sono questi i rumors che mi sono giunti all’orecchio. Nel calcio succedono queste cose; magari è un gioco delle parti. Spero di essere smentito tra 24-48 ore”. LA SMENTITA – L’ha chiamata, è arrivata, perché al momento non risultano contatti tra la Juventus e David Silva.