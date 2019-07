La Roma vuole anche Demiral. Non si fermano a Gonzalo Higuain, i discorsi tra i giallorossi e i bianconeri. A raccontarlo è Il Messaggero, che sottolinea come negli ultimi discorsi tra Juve e Roma c'è stato pure il nome del difensore turco, proposto dai campioni d'Italia a Petrachi. Resta anche il Milan sullo sfondo, mentre Lyanco è un discorso che sembra davvero chiuso. Insomma, una svolta che potrebbe aiutare l'attuale direttore sportivo della squadra capitolina a concludere le operazioni in difesa, dove al momento resta e resiste il solo Gianluca Mancini, arrivato dall'Atalanta in qesto mercato.