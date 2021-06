Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gianluca Mancini è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri starebbero cercando un centrale per il presente ma anche per il futuro, dato che Giorgio Chiellini si avvia verso l'ultimo anno di carriera. Il centrale della Roma guadagna 1.5 milione di euro e vuole prolungare quasi al doppio. Pinto proverà ad accontentarlo ma non sarà semplice, intanto la Juve piazza gli occhi sul giocatore. Se non dovesse rinnovare, e quindi rompere con la Roma, occhio anche a Mancini.