"Amici mai. La sfida. Con la Juve una partita che per ogni romanista varrà sempre più dei tre punti: contro c'è la squadra che in Italia è il simbolo del potere e che la Roma più bella della nostra storia ha battuto per diventare grande. A Torino ci andiamo con Mourinho in panchina: anche per lui in passato la gara con i bianconeri è stata speciale e ricca di significati: ora più che mai il nostro allenatore ideale".Questo è quanto scrive il quotidiano sportivo giallorosso "Il Romanista", questa mattina, alla vigilia di