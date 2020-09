2









La Juve pensa a Joaquin Correa. Dalle pagine de Il Messaggero, si parla di una proposta concreta da parte del club bianconero: prestito biennale oneroso, con un riscatto obbligatorio a 50 milioni. "Lotito ha prontamente risposto di no, sicuro del fatto che all’interno del contratto del calciatore c’è una clausola rescissoria di 80 milioni di euro", si legge sul quotidiano, che sottlinea il lavoro dell'agente Alessandro Lucci nella vicenda: il procurato non ha infatti mollato il colpo, continua oggi a portare avanti il discorso. La volontà del giocatore c'è: sta aspettando sviluppi come tutti. Da Roma evidenziano come un affondo più deciso, l'operazione potrebbe decollare.