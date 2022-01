Quella di domenica sera tra Milan e Juve è stata una sfida che ha tenuto gli occhi di tutti gli appassionati di calcio incollati allo schermo. A dir la verità, la probabilità che in molti si siano addormentati non è da escludere, viste le pochissime emozioni in chiave occasioni create che, hanno indirizzato il risultato finale verso uno scialbo 0-0, a differenza dello spettacolare match a reti inviolate tra Atalanta ed Inter di poche settimane fa.



Ma a rubare la scena sul prato del Meazza è stato un inaspettato Daniele Rugani. O meglio, 'quasi aspettato', viste le uscite stagionali disputate fino a questo momento, le quali gli stanno facendo acquisire fiducia totale da parte di tutta la società, oltre che del suo allenatore Massimiliano Allegri. Ma se c'è una cosa in cui Daniele è riuscito veramente a stuipre tutti, è stato il fatto di come in poco tempo, sia stato capace di far cambiare idea su di lui anche agli occhi di tutti i tifosi juventini ancora scettici sulle sue qualità. Sempre impeccabile nell'anticipare gli attaccanti avversari e nell'uno contro uno, dimostra una maturità mentale superiore rispetto alle passate stagioni ed è molto piu sicuro e tranquillo nel gestire le fasi di gioco della gara, quelle che magari rischiano di far saltare gli equilibri di chiunque e che, solo i piu 'vecchi' sarebbero in grado di gestire. Ecco, la sensazione che sta trasmettendo Rugani da qualche settimana a questa parte è piu o meno questa e il popolo bianconero si augura di aver trovato il 'suo Barzagli,' da affiancare a Bonucci e Chiellini.