A questo punto, serve un’impresa. Come quella riuscita nel 2015, quando la Juventus di Allegri inanellò 15 vittorie consecutive e riuscì a prendersi la vetta e a conquistare lo scudetto dopo un avvio in sordina. Pirlo e squadra ce la metteranno tutta, partendo da questo gennaio cruciale per le sorti del decimo tricolore consecutivo. Tuttosport ha raccolto voci di ex juventini, da Padoin a Ravanelli, tutti convinti che la risalita verso Inter e Milan sia possibile.



Da Padoin a Ravanelli, sfoglia la gallery per vedere tutte le voci degli ex juventini