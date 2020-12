La Juventus fra poco più di due ore affronta il Parma al Tardini. Una partita che riporta alla mente diversi precedenti vittoriosi per i colori bianconeri. Il profilo Twitter della Juve sta continuando a postare video di gol juventini in sfide del passato. Gli ultimi due sono incontri risalenti a due secoli differenti. Al 1995 un 3-1 per la Juve firmato Paulo Sousa e doppio Ravanelli, al 2018 un 1-2 firmato da Mario Mandzukic e deciso da Blaise Matuidi. Due Juve diversissime, ma entrambe scudettate alla fine della stagione.