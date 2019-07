Your browser does not support iframes.









di AM

Alle prese con i conti. La Juventus di Sarri ha iniziato ufficialmente la stagione qualche giorno fa, nonostante il mercato sia in pieno svolgimento e nonostante il ritiro non sia ancora cominciato. Appuntamento fissato per il 10 luglio, con i bianconeri che si raduneranno alla Continassa. Tra loro futuri partenti, qualcuno che si giocherà il posto e possibili titolari, tutti in campo per strappare una maglia, convincendo a pieno il nuovo allenatore bianconero.



Competizione e voglia di impressionare nel regno dell'abbondanza. Sì, perché attualmente la Juve conta 7 centrocampisti, anche se Khedira è il primo ormai quasi certo partente, di assoluto valore. E Sarri potrà e dovrà valutare bene il da farsi. Molte le possibilità in mano all'allenatore, con un sogno sullo sfondo: Paul Pogba, obiettivo difficile ai limiti dell'impossibile, ma non ancora finito.



Tutte le possibilità di Sarri e le combinazioni di centrocampo nella nostra gallery. Quale vi convince di più?