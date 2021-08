Il club bianconero non è ancora riuscito a piazzare gli esuberi dall’ingaggio elevato, e per questo motivo- La Juventus continua ad avere molti giocatori in uscita: in primis Aaron Ramsey, che gode di appeal internazionale eAllegri ha provato a schierarlo davanti alla difesa, ma la sensazione è che il tecnico toscano non voglia puntare sul gallese per tutta la stagione in un ruolo così decisivo. Il suo ingaggio da oltre 7 milioni netti a stagione frena però qualunque trattativa, e le possibilità di vederlo a Torino anche nella prossima stagione rimangono alte., rientrato dal prestito al Lione, è un pupillo di Allegri e dovrebbe far parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Soprattutto sedovesse essere mandato un’altra stagione in prestito per giocare con maggiore continuità: con Danilo e Alex Sandro sicuri del posto, uno dei due terzini italiani potrebbe infatti cambiare casacca.La cessione di Demiral sembra aver bloccato definitivamente anche: l’ex Cagliari rimarrà in bianconero come quarto centrale, giocandosi il posto con Dragusin in caso di forfait di Bonucci, Chiellini o De Ligt.