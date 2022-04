1









Per una Juve che si sta giocando quarto posto e Coppa Italia sotto la guida di Allegri, ce n'è un'altra in giro per l'Italia e per l'Europa che viene osservata e che spera di far parte dei progetti futuri: quella formata dai giocatori in prestito. La fine della stagione si avvicina e con il ritorno a Torino di questi giocatori, bisognerà fare delle scelte tenendo conto anche della nuova normativa Fifa che prevede un massimo di otto giocatori in uscita in prestito (esclusi però i calciatori cresciuti nel vivaio e gli Under 21).



RAMSEY E FAGIOLI - Capitolo Ramsey: difficilmente i Rangers eserciteranno il loro diritto di riscatto, viste le precarie condizioni fisiche del gallese. L'obiettivo della Juve, la prossima estate, è cercare una destinazione definitiva per Ramsey, il cui contratto scade nel 2023. Da non escludere anche una risoluzione contrattuale anticipata. Sempre a centrocampo, ecco Nicolò Fagioli: il classe 2001 sta facendo benissimo a Cremona, dove si sta giocando la promozione in A, e la Juve potrebbe valutarlo durante il ritiro per capire se mandarlo ancora in prestito oppure tenerlo in rosa. Un altro giovane che sta facendo bene in B è Filippo Ranocchia, per il quale è più probabile un nuovo prestito. ROVELLA, GATTI E GLI ALTRI - Un discorso a parte merita Nicolò Rovella: la Juve lo ha preso a gennaio 2021, lasciandolo in prestito al Genoa. Rovella ha già dimostrato di poter essere un titolare in Serie A e ci sono buone possibilità che venga riportato a Torino. Anche Federico Gatti è stato acquistato dalla Juve e lasciato in prestito al Frosinone: lui potrebbe essere un rinforzo low cost per la difesa di Allegri, un reparto che non sarà immune da un rinnovamento. Ma la lista è ancora lunga: Ihattaren, Felix Correia (in dubbio il suo riscatto dal Parma), Pjaca, Zanimacchia, Kastanos, Beruatto, Lungoyi, Gozzi, Clemenza, Di Pardo, Vlasenko, Capellini, Frabotta, Vrioni, Rafia, Delli Carri e tanti altri. Per loro la situazione verrà valutata caso per caso, con due alternative: mandarli ancora in prestito o cederli a titolo definitivo.