Non solo Cristian Romero. Al J-Medical, poco fa, è spuntato anche Aaron Ramsey, neo acquisto della Juventus, arrivato a parametro zero dall'Arsenal e diventato bianconero l'1 luglio. Lui, già presente nel giorni scorsi, e molti altri ancora. Poco dopo, infatti, sono arrivati Carlo Pinsoglio e Wojciech Szczesny, terzo e primo portiere della Juventus, entrambi con la nuova maglia da allenamento rossa. Ma non è ancora finita. Dalle parti del J-Medical, infatti è comparso anche Douglas Costa. Il brasiliano, già a Torino da qualche giorno, è pronto per la stagione del riscatto dopo un'annata disastrosa. Tutti presenti per alcuni controlli a un giorno dal via ufficiale.



