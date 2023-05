Adrienha segnato quattro gol di testa in questo campionato, meno solamente di Victor Osimhen (sette). Il centrocampista francese (48) è vicino a prendere parte a 50 reti nei cinque grandi campionati europei; finora ha realizzato 27 gol e fornito 21 assist.Solo Kvaratskhelia (10) ha fornito più assist di Filip(otto) in questo campionato di Serie A.Tra i portieri con più di cinque presenze in questo campionato, Mattiaè quello che ha la percentuale più alta di tiri parati (82%).Nello scorso campionato di Serie B Nicolòha disputato 33 partite, segnato tre gol e fornito sette assist vincenti con la maglia della Cremonese.Numeri e dati riportati dal sito ufficiale della Juventus.