Palla spostata da sinistra a destra con rapidità, una veloce occhiata alla porta e destro potente che si infila all’incrocio del primo palo. È il 9 marzo 2021, a Vinovo si gioca il Derby della Mole Primavera e al 39’ del primo tempo Luisè l’autore del gol del 2 a 1. Alla prima presenza da titolare nell’Under 19 bianconera allenata da Andrea, da 2004 e quindi ampiamente sotto età rispetto a compagni di squadra e avversari. Al 79’ si darà il cambio con, nella stessa partita scendono in campo anche: tutti nomi oggi ampiamente conosciuti dai tifosi dellaLa pagella pubblicata suquella sera titola: “brilla la stella di Hasa, Da Graca segna sempre, Riccio è un leader!”. Nello specifico, quando si parla dell’esterno d’attacco: “HASA 7.5 – Il più giovane in campo, compensa la mancanza di esperienza con una voglia e una qualità superiori. Sbaglia una sola volta, e questo purtroppo porta all’azione dell’1 a 1 granata. Dopo, però, si fa ampiamente perdonare con un gol da incorniciare”. L’impressione è stata quella di assistere all’inizio dell’ascesa di un talento, nato e cresciuto tra le mura di Vinovo, con le caratteristiche di chi può davvero ambire a percorrere quel percorso già fatto da chi era in campo con lui quel giorno.. Da meteora è diventato leader e trascinatore dell’Under 19 oggi allenata da Paolo. Se la tecnica e la facilità di tiro erano già evidenti a tutti, la crescita esponenziale c’è stata dal punto di vista mentale e della propensione al sacrificio, nonché la duttilità e la capacità di adattarsi ad ogni ruolo dalla metà campo in su.Qualità che il classe 2004 sta mettendo in mostra anche a Malta, dove è diventato una pedina fondamentale della Nazionale azzurra finalista dell’Europeo Under 19.Dopo il meritato riposo, i cancelli di Vinovo si apriranno per riaccogliere l’ormai veterano Luis Hasa. Entrato, invece di svoltare a sinistra verso le strutture del settore giovanile, dovrà andare dall’altra parte, verso l’area dedicata alla. Pochi metri: in mezzo, anni di sacrifici, viaggi su e giù dall’astigiano, il sostegno della famiglia che non manca mai nelle partite in casa, sogni e speranze.