Mercoledì prossimo sarà la notte della tanto attesa finale ditra la. Fra sette giorni, saranno passati esattamentedall'ultima volta che Gigiha alzato un trofeo, avvenuto il 19 maggio 2021. Quel giorno, Buffon e la Juventus si sono laureati campioni di Coppa Italia, proprio contro l'Atalanta, in una memorabile sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'attesa per la nuova finale è carica di emozioni e speranze per i tifosi bianconeri, che sognano di rivivere l'entusiasmo di quella storica vittoria.