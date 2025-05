Da quanto tempo la Juventus non vince in trasferta

AFP via Getty Images

Igornon è un mago, ma in questi giorni serviranno i poteri di un vero esorcista. Lanon vince in trasferta da 73 giorni — l’ultima volta a Cagliari, con ancora Thiago Motta in panchina — e da allora anche Dusan Vlahovic ha smarrito il gol. Un digiuno pesante per qualsiasi centravanti, ancora di più per uno come il serbo, che resta comunque il miglior marcatore stagionale bianconero con 14 reti tra campionato e coppe.Spezzare questa doppia maledizione — e farlo sabato sera all’Olimpico contro la Lazio — rappresenterebbe un passo decisivo verso il quarto posto e il ricco traguardo della2025-26, che vale almeno sessanta milioni di euro.

DV9 si avvia agli ultimi balli in Serie A con la maglia della Juventus e sotto la guida di Tudor non è ancora riuscito a lasciare il segno. Ma il tecnico croato resta fiducioso: si aspetta che Vlahovic torni a colpire tra Lazio, Udinese e Venezia. Sarebbe la strada più semplice per vincere, migliorare una differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva e dare finalmente lo slancio decisivo alla corsa europea.