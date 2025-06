Da quanto Rugani non veniva convocato in Nazionale

Getty Images

Da quanto Rugani non gioca in Nazionale

A sorpresa,torna in Nazionale. La convocazione del classe 1994, appena rientrato alladopo la stagione in prestito all', è scattata questa mattina, per rimediare all'assenza dell'infortunato Matteo Gabbia e mettere una "pezza" a una difesa in seria difficoltà in vista delle due importanti partite contro Norvegia e Moldavia.Convocazione arrivata, tra l'altro, a sette anni esatti dalla sua ultima apparizione in azzurro: era il 4 giugno 2018, durante un'amichevole di "ricostruzione" contro i Paesi Bassi, all’inizio dell’era targata Roberto Mancini. L’Italia cercava di rialzarsi dopo l’esclusione dal Mondiale in Russia, ignara che ne avrebbe mancato un altro, seppur nel frattempo avrebbe conquistato il titolo europeo.

L'ultima convocazione

Rugani, i numeri della stagione

Presenze: 26

Minuti: 1.341

Goal: 1

Assist: 0

Cartellini gialli: 1

L’ultima chiamata azzurra per Rugani risale invece al novembre dello stesso anno: due panchine contro Portogallo e Stati Uniti. Da allora, era uscito dai radar di Mancini e non era mai entrato nei piani di Luciano Spalletti, almeno fino alla recente emergenza che ha colpito il reparto difensivo. Tra infortuni, vacanze e la rinuncia di Francesco Acerbi, il commissario tecnico ha dovuto cercare alternative e rinforzi per un reparto che può contare solo sugli esordienti Diego Coppola e Luca Ranieri, insieme ad Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo e il bianconero Federico Gatti, con gli ultimi due non ancora al meglio.Rugani — che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri — era tornato a Torino per prepararsi al Mondiale per Club con Igor Tudor. Da martedì riprenderà gli allenamenti con la Juventus, ma prima risponderà alla chiamata dell’Italia, attesa da una gara fondamentale.