Da quanto non segnano Vlahovic e Kolo Muani

Come abbiamo già sottolineato, avrà una chance importante nel match di questa sera tra Juventus e Parma, che salvo cambiamenti dell'ultim'ora giocherà dal primo minuto insieme a, cosa che finora era successa solo in un'occasione: la gara di Coppa Italia contro l'Empoli, che ha poi coinciso con una clamorosa disfatta.Entrambi gli attaccanti bianconeri hanno bisogno di segnare, per rompere un'astinenza dal goal che dura da decisamente troppo tempo. Il serbo, tornato centrale e titolarissimo con Igor Tudor, non va in rete dallo scorso 23 febbraio, quando il suo centro decise il match contro il Cagliari. Il digiuno del francese, invece, è cominciato lo scorso 7 febbraio, quando la doppietta contro il Como (quinto goal in tre partite, le prime per lui con la Vecchia Signora) ribaltò la gara che i padroni di casa erano riusciti a pareggiare e illuse tutto il popolo bianconero.