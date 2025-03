Da quanto non allena Zinedine Zidane

AFP via Getty Images

Zinedineè lontano dalle panchine da ormai quasi quattro anni. L'ultima esperienza da allenatore risale alla stagione 2020-2021, quando guidava il. Dopo aver concluso quell’annata senza trofei, l’ex fuoriclasse francese decise di lasciare il club spagnolo per la seconda volta nella sua carriera da tecnico.Dal 27 maggio 2021, giorno in cui il Real Madrid annunciò ufficialmente la separazione, Zidane non ha più allenato nessuna squadra. Nonostante numerose voci lo abbiano accostato a vari club di alto livello, tra cui il Paris Saint-Germain e la Juventus, il tecnico ha sempre preferito aspettare l’occasione giusta. Il suo grande obiettivo sembra essere la guida della nazionale francese, un ruolo che potrebbe assumere dopo il Mondiale 2026, quando Didier Deschamps potrebbe lasciare il posto libero.

Nel frattempo, Zidane resta una figura molto ambita nel panorama calcistico e il suo ritorno in panchina è atteso con grande curiosità. Sarà interessante vedere se, prima di assumere il comando della Francia, deciderà di rimettersi in gioco con un club di prestigio.