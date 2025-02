Getty Images



Da quanto la Juventus non vince due gare consecutive in Serie A?

Latramite il proprio sito ufficiale ha svelato alcune curiosità riguardo la sfida di domani in trasferta contro il Como allenato da Cesc Fabregas. Da quanto però i bianconeri non vincono due gare consecutive in Serie A?La Juventus ha vinto l’ultima gara di Serie A contro l’Empoli e non ottiene due successi di fila in campionato da inizio novembre (contro Udinese e Torino in quel caso).