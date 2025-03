Getty Images

Da quanto la Juventus non batte l'Atalanta all'Allianz Stadium

Era il 15 marzo 2018. Risale a ben sette anni fa l'ultima vittoria dellaall'Allianz Stadium contro l', avversaria nel big match di domenica che potrebbe regalare ai bianconeri il terzo posto in classifica , magari avvicinandoli ulteriormente alla vetta nel caso in cui sabato l'Inter non ce la facesse a battere il Monza.In quella stagione 2017-18 la squadra di Massimiliano Allegri riuscì ad avere la meglio sulla Dea per 2 a 0, grazie ai goal di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi, allungando tra l'altro a +4 in classifica sul Napoli di Maurizio Sarri che stava tentando la rincorsa. Oggi come allora, in sostanza, c'è tanto in palio nella sfida a Torino tra Juventus e Atalanta, con la Vecchia Signora determinata a centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato per continuare a sognare in grande.