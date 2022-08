Quella di Marassi sarà una sfida piuttosto particolare sia per la Juve, quanto per la Samp. Non solo per via dei 3 punti che ci sono in palio, ma anche perchè questa partita ha visto scendere in campo numerosi giocatori che nel corso della loro carriera hanno vestito entrambe le maglie. Dall'attuale Quagliarella, ai più recenti Giovinco e Rincon, diversi sono stati i volti che sono passati da una parte all'altra, Nella Gallery di seguito ne vediamo alcuni.