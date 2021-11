La Juventus Women ieri sera ha riportato un risultato fenomenale in Germania, battendo 2-0 il Wolfsburg nella 4^ giornata di Champions League femminile. Una vittoria che ha scatenato la festa bianconera, anche sui canali social ufficiali del club. Su Twitter sono fioccati per tutta la serata video di gioia ed esultanza, a partire dal bacio allo stemma Juve sulla maglia del portiere Pauline Peyraud-Magnin, alla festa sul campo fino all'inno della Juventus cantato in coro dalle ragazze in pullman.

Qui di seguito i video della festa Juve di ieri: