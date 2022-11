Che quella traedsia una gara diversa dalle altre è noto anche ai meno navigati di questo sport, ma la sfida di questa sera potrebbe assumere un significato maggiore da entrambe le parti. I bianconeri per scavlcare in classifica i diretti rivali e dare un segnale fortissimo al campionato, i nerazzurri invece vorranno spegnere quasi del tutto i sogni di gloria della Vecchia Signora, allontanandola definitivamente dalla 'zona scudetto'. Brutte notizie per Max Allegri, che non potrà contare su Dusan Vlahovic, al contrario di quanto si pensava fino a qualche ora fa. Chi invece sarà parte della gara e non poteva assolutamente mancare a questo appuntamento è Gleison- L'ex centrale granata ha infatti recuperato totalmente dall'infortunio e quasi sicuramente verrà schierato tra gli 11 titolari di Max Allegri. Di questo saranno sicuramente contenti i tifosi juventini, un pò meno quelli interisti invece, i quali hanno sognato per almeno un paio di mesi di vederlo a disposizione tra gli uomini di Inzaghi, ma l'accelerazione improvvisa di Madama ha rimescolato le carte in tavola. Già, perchè, che lo avevano inseguito a lungo nel periodo compreso tra gennaio e giugno. Era stato praticamente tutto definito e per ufficializzare l'operazione mancavano solo le visite mediche e la firma sul contratto del giocatore, che sono state si effettuate, ma nel quartier generale della Continassa.- I bianconeri sono riusciti così a mettere in piedi forse' e sarà proprio questo a rendere speciale e particolare la serata del difensore brasiliano.