La terza a rete inviolata, in cui ha più di un merito. Dopo gli errori pesanti di Udine e Napoli, il polacco prova a risalire e da qualche giornata è ritrovato. L'estate difficile non è ancora alle spalle e l'intreccio di mercato con Gigio, che forse sarebbe andato alla Juve se solo il polacco avesse accettato di cambiare aria, ancora vivo, ma... il fantasma di Donnarumma forse ha pesato in queste settimane, perché a ogni errore commesso tornava d'attualità, insieme all'ingaggio stellare, più commissioni agli agenti, che percepisce in bianconero. E dopo ieri sera si prende la sua rivincita, perché ancora oggi è lui l'uomo scelto per raccogliere l'eredità di Gigi Buffon.che nei fatti non hanno forzato una sua cessione o lo hanno accusato dopo una partenza da incubo. Gli errori pesanti hanno aperto la crisi iniziale della Juventus, che ora si è ritrovata insieme al suo portiere. La Juve subiva gol ininterrottamente dallo scorso 2 marzo, più di una responsabilità era ovviamente anche di Szczesny, ma qualcosa è cambiato, di nuovo. E Tek è tornato a parare, a guidare con sicurezza la difesa bianconera, a difendere punti e non più a regalarli. Da Kalulu contro il Milan a ieri, quando ha parato il 22esimo rigore su 78 in carriera. Adesso Szczesny rimette le cose a posto e vuole continuare a risalire con la Juve.