La Juventus ha comunicato ripresa dell'attività e staff tecnico delle attività di base, specificando che il lavoro avverrà nel rispetto del protocollo approvato dal Governo il 12 agosto.

Under 13

Ripresa 18 agosto. Staff tecnico: Andrea Canavese, Massimiliano Marchio, Fabio Moschini



Under 12

Ripresa 20 agosto. Staff tecnico: Federico Di Benedetto, Andrea Gallelli, Mirko Lombardo



Under 11

Ripresa 22 agosto. Staff tecnico: Alessio Gibin, Pietro Magri, Lorenzo Niello



Under 10

Ripresa 24 agosto. Staff tecnico: Alessandro Calcia, Davide Perri, Stephan Saporito



Under 9

Ripresa 26 agosto. Staff tecnico: Marco Battaglia, Giuseppe Comito, Fabio Cucciniello



Under 8

Ripresa 28 agosto. Staff tecnico: Luca Giglio, Pietro Pasino, Ruben Renna



Piccoli amici anno 2014

Ripresa 28 agosto. Staff tecnico: Gianfilippo Boscolo