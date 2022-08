2005:è un giovane della Primavera della- con cui farà una presenza nel Trofeo Tim - e ha l'opportunità di allenarsi con diversi campioni presenti in quella grande squadra, tra cui anche Patrick Vieira. Poi si sa, il calcio può prendere diverse direzioni. E la carriera di Lagnese non è decollata. Ma il destino lo ha rimesso in contatto proprio con quel Patrick Vieira conosciuto a Torino: oggi Luca ha una caffetteria a Londra, "LaBakery", e un cliente fisso è proprio l'attuale allenatore del Crystal Palace: "Ogni mattina Patrick prende il cappuccino - ha detto Lagnese a Sky Sport - ama i biscotti torinesi e ha il rammarico d'essere rimasto solo un anno a Torino".