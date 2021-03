"Quattro anni fa, quando la Juventus eliminava il Porto negli ottavi di finale di Champions e iniziava la cavalcata trionfale verso la finale di Cardiff, Federico Chiesa si godeva la sua prima stagione in A, il debutto in Europa League con la Fiorentina e la prima convocazione azzurra (per uno stage). Sabato sera l’ex viola è stato uno dei migliori con la Lazio e domani, sempre allo Stadium, la Juventus di Coppa ripartirà dalla sua rete salvavita nell’andata sciagurata in Portogallo e anche dalle parole da leader pronunciate nel post gara coi biancocelesti". Questo l'attacco dell'articolo sull'ex viola che potete leggere oggi sulla Gazzetta dello Sport.Le parole di Chiesa sono quelle riportate ad esempio QUI , ma sono tutte quelle che continua a ripetere dal suo approdo in bianconero. Mentre Andrea Pirlo a Sky dopo la vittoria sulla Lazio ha dichiarato: "Lui è fondamentale per il nostro gioco, per la sua duttilità, sta migliorando in fase di non possesso. Ogni tanto si assenta perché protesta ma questo deve eliminarlo. Non si deve adagiare perché i campioni devono sempre migliorare."Insomma, la Juve poggia sempre più sul suo figlio d'arte che vuole spaccare il mondo e diventare un campione juventino. Che partendo da una base anche di postura che ha fatto spesso storcere il naso, quel suo caricare a testa bassa senza guardare i compagni,In un calcio dove il tiro dalla distanza, anche e soprattutto nella Juve eccetto per Ronaldo, sta venendo sempre meno, Chiesa è l'uomo che(poi pareggiata 1-1 per altrettato tiro da fuori di Freuler) ed è quello che, nella palude juventina di Oporto, ha messo dentroFino alper lanciare Morata contro la Lazio.Sempre più un punto fermo nelle rotazioni di Pirlo, a (ri)partire da Juventus-Porto, il match dei paralleli, il match dell'evoluzione di Federico Chiesa.