Arrivano nuove anticipazioni di Pogmentary, il documentario su Paul Pogba disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno. Negli estratti pubblicati da The Athletic, si leggono alcuni scambi tra il centrocampista francese e il suo compianto agente Mino Raiola. Parole che aiutano a chiarire il futuro di Pogba, o quantomeno le sue intenzioni. "Qual è la cosa migliore per te? Qual è la migliore per la tua famiglia, per la tua carriera? Qual è la migliore economicamente? Qual è la migliore per il tuo brand?", dice Raiola, che continua: "Dobbiamo provare a farti sentire bene come quando sei con la Nazionale francese. Sei diverso con loro. Lo capisci? Sei un altro Pogba con il Man. United. Non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Con il Manchester United, c'è qualcosa che ti blocca". FUTURO - Uno dei punti focali riguarda il futuro di Pogba e a un certo punto del documentario, in un'altra videochiamata, Raiola sembra allontanare l'ipotesi di un ritorno alla Juve: "No, no. La Juve non può più permettersi di averti", dice Raiola. Che prosegue: "Mi incontro anche con il PSG e ho già avuto due incontri con il Barcellona. Il mercato è come il mare: su e giù, su e giù". Le frasi comunque risalgono a maggio 2021 e non compromettono l'attuale posizione dei bianconeri per il centrocampista. Completa la sezione Rafaela Pimenta, avvocato a cui Raiola ha affidato la gestione di Pogba: "Penso che la storia sia più riguardo a un giocatore che al top della carriera e vuole raggiungere premi importanti, trofei e grandi traguardi. La sfida ora per Paul è decidere quale club sarà in grado di portarlo a quell'obiettivo".