Mino Raiola ha lasciato un vuoto incolmabile. Per l'amore che ha dato ai suoi giocatori, per come questi ultimi si trovano ad affrontare un mercato che può essere determinante per la propria carriera. Senza una stella polare come Mino, come il super procuratore che ci ha lasciato a soli 54 anni per un male incurabile.



La Gazzetta dello Sport in edicola analizza i casi più spinosi dell'agenzia Raiola, che proseguirà con il proprio lavoro. Ai grandi campioni soprattutto sarà data la scelta di continuare o ragionare su altri profili per la tutela della propria immagine e carriera.



Nella gallery dedicata, le situazioni, calciatore dopo calciatore.