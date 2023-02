Sarà 3-5-2 in Francia. Ancora una volta. Dunque, niente tridente, non ancora. Questo perché ladeve intanto chiudere i conti con i rientri: oggi Paulsi è allenato in gruppo ma non ci saranno ancora certezze sul suo possibile rientro. Difficile possa tornare per giovedì, a Nantes, molto più probabile rivederlo con il Toro in casa, nella partita di martedì prossimo. Comunque, tempo al tempo. Anche per Federico Chiesa: era molto affaticato e sta rientrando pian piano a disposizione e in ritmo partita. Serve pazienza, e servirà fare di necessità virtù.Intanto, oggi allenamento particolare: è stata svolta una partitella a ranghi misti con la Next Gen. Con l'idea tridente congelata, quale Juve vedremo?