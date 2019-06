di Alessio Salerio

Allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid va in scena questa sera la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. La delusione in casa Juventus per non aver raggiunto l'obiettivo, in seguito alla bruciante eliminazione nei quarti contro l'Ajax, è ancora forte, ma non resta che puntare lo sguardo al futuro e, in particolare, alla prossima stagione. Motivo per cui la grande sfida di questa sera diventa un'occasione importante per ammirare alcuni dei talenti seguiti dalla Juventus per il prossimo mercato estivo, senza perdere di vista i due manager, accostati ai bianconeri per sostituire Massimiliano Allegri.



IN CAMPO - La difesa del Tottenham riscuote grande interesse in casa Juventus. Sulla fascia destra sarà titolare quel Kieran Trippier che, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020, sembra destinato a lasciare gli Spurs in estate. E i bianconeri, per provare a sostituire Joao Cancelo in caso di addio in estate dopo una stagione tra alti e bassi incredibili, sono schizzati in pole position per il suo acquisto, superando la concorrenza del Napoli. Tra i centrali, invece, l'obiettivo è Toby Alderweireld, da tempo nel mirino di Fabio Paratici, nonchè tra i nomi più caldi per rinforzare la difesa dopo l'addio al calcio giocato di Andrea Barzagli. Spostandosi in avanti, il sogno di mercato risponde al nome di Christian Eriksen, in scadenza nel 2020 come Trippier, ma promesso sposo, almeno apparentemente, del Real Madrid. In casa Liverpool, invece, gli occhi saranno focalizzati su Mohamed Salah. E' lui uno dei possibili sostituti di Paulo Dybala accostati alla Juventus e, nelle scorse settimane, si è anche parlato di un possibile e incredibile scambio tra le due squadre.



IN PANCHINA - Se, restando tra i Reds, il nome di Jurgen Klopp è ancora tra i sogni dei tifosi per il futuro della panchina bianconera, quello di Mauricio Pochettino rientra nelle possibilità concrete per sostituire Allegri a Torino. Klopp, infatti, ha a più riprese confermato di voler restare a Liverpool anche nella prossima stagione, mentre Pochettino ha di recente aperto all'addio agli Spurs, comunque vada la finale di Madrid di questa sera. I contatti tra Andrea Agnelli, la dirigenza bianconera e il manager del Tottenham ci sono stati, per sondare la possibilità di un arrivo a Torino dopo la partita di questa sera. Che potrebbe anche disegnare un clamoroso scenario, con Pochettino al Manchester City al posto di Pep Guardiola, destinato in quel caso alla Juventus. Non resta che aspettare. L'ha confermato lo stesso Paratici la scorsa settimana: "Ci sono ancora tante competizioni in corso, quindi, fino a quando non termineranno tutte le competizioni, mi sembra giusto anche per rispetto di tutti, rimanere in questa situazione". La stagione termina questa sera e, a partire da lunedì, si dovrà fare sul serio.