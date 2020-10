Il 19 ottobre è una data che porta bene alla Juventus quando si tratta di segnare tanti gol. In un solco franco-bianconero che parte da Michel Platini e arriva a Zinedine Zidane, in questo stesso giorno del 1986 e del 1997 la Juve ha messo a segno due cinquine in Serie A. Due vittorie per 5-0 in trasferta. La prima fu contro l'Ascoli: doppietta di Briaschi ad aprire le danze, poi Renato Buso, Ivano Bonetti e sigillo finale di Platini. Quella più recente contro il Bari: in apertura e in chiusura autoreti del compianto Ingesson e di Garzya, inframezzate da doppietta di Zidane e rete di Del Piero.