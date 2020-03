8







di Francesco Guerrieri

La Juve fa la conta, alla riapertura del mercato la società potrebbe fare un sacrificio e cedere uno dei big della rosa. I nomi? Da Pjanic a Dybala, passando per Higuain. C'è anche Szczesny, con un asterisco vicino perché il portiere polacco ha firmato da poco il rinnovo fino al 2024. Sì, perché è vero che la Juve punta molto sull'ex portiere della Roma, ma non ha mai nascosto l'interesse per Gigio Donnarumma, ad oggi il miglior giovane portiere italiano. Se dovesse arrivare una super offerta per Szczeszy, nonostante il rinnovo la società potrebbe pensare di cedere il polacco per fare all in su Gigio.



PJANIC - Dopo un inizio di stagione ad alti livelli dove era diventato il cervello del gioco della Juve, Miralem Pjanic è calato in questi ultimi mesi che hanno preceduto lo stop forzato delle competizioni. Il bosniaco non aveva più quei guizzi che l'hanno sempre messo un gradino sopra ad altri giocatori e dietro di lui Bentancur scalpita per una maglia da titolare. Ecco perché l'ex Roma oltre a rischiare il posto in campo è in bilico anche nella Juve. La squadra che farebbe carte false per arrivare a Pjanic è il Chelsea che già in passato l'ha cercato, e in Inghilterra parlano di un possibile scambio con Jorginho, vero e proprio pupillo di Sarri dai tempi del Napoli.



DYBALA - Altro giro altro nome: Paulo Dybala. In estate l'addio era a un passo: Tottenham e Manchester United erano lì, pronte ad abbracciarlo. Ma l'argentino non era convintissimo di lasciare la Juve e aveva ragione lui. In bianconero ha ritrovato il sorriso ed è stato decisivo in diverse partite nelle quali con le sue magie ha cancellato ogni problema. Il futuro di Dybala alla Juve però è ancora incerto: Paulo ha tutte le big sulle sue tracce, dal Real Madrid al Barcellona passando per i club di Premier League e il Psg. Il prezzo è decisamente aumentato rispetto ai 70 milioni dell'estate scorsa, ma tutto passa dal nodo rinnovo: dall'altra parte, infatti, la Juve sta studiando un modo per blindare Dybala che ha il contratto in scadenza nel 2022: l'idea della società è quella di prolungarlo di un altro anno con aumento dell'ingaggio fino a 7 milioni netti a stagione.



HIGUAIN - Capitolo Higuain, altro contratto da studiare a tavolino tra i dirigenti della Juve e l'entourage bianconero appena sarà possibile incontrarsi. Questa situazione di stallo ha fatto slittare l'incontro previsto ad aprile, Gonzalo ha il contratto in scadenza nel 2021 e se non si troverà un accordo per il rinnovo prima delll'estate la Juve inizierà ad ascoltare le offerte per il Pipita per non perderlo poi l'anno successivo a parametro zero. Anche perché la parabola di Higuain con la Juve è andare a scendere in questa stagione: da giocatore rinato e pupillo di Sarri è diventato una riserva al tridente titolare. Qualche segnale sul futuro dell'argentino la Juve lo sta dando puntando gli occhi su altri numeri 9: da Icardi a Kane, da Gabriel Jesus a Werner. Nomi importanti che scaldano i tifosi, ma per arrivare a uno di loro bisogna fare cassa. E un big può essere messo sul mercato.