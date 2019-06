Il mercato estivo della Juventus vede in Fali Ramadani un uomo di riferimento, a partire dalla trattativa che ha portato a liberare Maurizio Sarri dal Chelsea. Il procuratore macedone sta lavorando anche sul fronte Federico Chiesa, obiettivo primario per l'attacco bianconero, un gioiello che la nuova Fiorentina di Rocco Commisso non vorrebbe cedere ai rivali. E' uno scenario nettamente diverso da quello della scorsa estate, quando Ramadani faceva infuriare la dirigenza bianconera provando in tutti i modi a portare via Miralem Pjanic: il ricordo della famosa cena a Milano con il bosniaco e i rappresentanti del Chelsea è ancora fresco, ma oggi l'agente assomiglia più a un alleato che a un nemico sul mercato.