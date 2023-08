Calcio d'agosto, ancora, ma con i punti in palio;forse basteranno pochi giorni per capire meglio cos'è realmente questa squadra e se la direzione che ha preso è quella giusta. Domenica i bianconeri affronteranno il Bologna all'Allianz Stadium. Non certo il più difficile degli impegni ma può dare già indicazioni importanti in un senso o nell'altro, lo dimostra quanto successo nelle passate annate.. Poi però, tre pareggi consecutivi (Roma, Crotone, Verona). Due anni fa invece, al ritorno di Allegri, l'inizio fu ancora peggiore. Prima il pareggio contro l'Udinese e poi soprattutto la sconfitta contro l'Empoli in casa. Il tecnico livornese non può sorridere neanche pensando all'ultima stagione, quando acon il Sassuolo. Pochi giorni dopo però, una delle peggiori prestazioni di tutto l'anno, a Genova contro la Sampdoria (terminò 0-0).Al triplice fischio al Marassi, già si capirono le tante difficoltà e i limiti di quella squadra. Per non ripetere lo stesso copione, ovvero la larga vittoria per 3-0 e poi il crollo, la Juve è chiamata al successo domenica allo Stadium.Anche così Allegri può subito marcare la differenza con quello che è stato nel recente passato.