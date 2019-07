Adrien Rabiot è soloIl francese si è sottoposto alle visite mediche nella giornata di oggi, la sua prima da calciatore della Juventus. L'ex Psg ha firmato un contratto da quattro anni a 7 milioni di euro a stagione, più un bonus alla firma di 10 milioni di euro. Prosegue quindi la 'tradizione' bianconera di acquistare calciatori a costo zero. Il primo fuma la lista di arrivi a 'parametro' è davvero lunghissima e piena di campioni. Oltre a, la Juve ha preso a zero pure. In passato calciatori come