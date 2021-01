La Juventus oggi alla Continassa ha fatto lavorare soprattutto i giocatori che non sono stati impegnati dal primo minuto ieri a San Siro nel vittorioso match contro il Milan. Nella partitella 7 contro 7 che ha caratterizzato la sessione odierna, a vincere è stata la squadra che ha schierato in porta Carlo Pinsoglio, in difesa Giorgio Chiellini e Radu Dragusin, in mezzo Arthur, ai lati Federico Bernardeschi e Manolo Portanova, come punta Marco Da Graca. Alcuni giocatori hanno celebrato questa vittoria su Instagram come spesso avviene dopo gli allenamenti della Juve.