di Federico Mariani

È proprio vero che gli esami non finiscono mai. L'estate di Paulo Dybala è simile a quella di uno studente universitario reduce da un'annata poco esaltante. Dopo un inverno ed una primavera non proprio brillanti con la Juventus, l'argentino ha tentato di rilanciarsi con la prova in Copa America. Risultato: la sua Seleccion eliminata e lui spesso confinato ai margini anche a causa dello scarso feeling con il Commissario Tecnico Lionel Scaloni. Ed ora, giusto il tempo di rientrare dalle vacanze, ci sarà un nuovo esame, stavolta con la Vecchia Signora, che, da società esigente ed ambiziosa, vuole capire se e come ci sarà margine per continuare il rapporto.



TATTICA – A favore di Paulo c'è la grandissima stima di Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico bianconero considera il fantasista una preziosa risorsa per la sue qualità tecniche e per la duttilità tattica. Nel suo scacchiere, Dybala può vestire i panni dell'esterno capace di mettere a soqquadro le difese avversarie con dribbling ed inserimenti o un falso nove con somiglianze notevoli al Mertens reinventato nel secondo anno napoletano di Sarri. Proprio l'idea di un attaccante atipico, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo stuzzicava l'allenatore toscano già ai tempi del Chelsea.



OFFERTE – Tuttavia, c'è un altro aspetto da tenere presente. La Juve deve fare cassa per ammortizzare le tante spese e per sfoltire la rosa bianconera. In attacco, inoltre, potrebbe esserci spazio per un nuovo colpo. Così, non è detto che Dybala l'intoccabile possa diventare il prescelto per il sacrificio economico. Manchester United, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sono fatti avanti, senza mai concludere l'affare. I Red Devils potrebbero ritentare nuovamente l'assalto. Il ritorno dalle vacanze dell'argentino sarà decisivo: se Sarri non sarà convinto di lui, di fronte ad un'offerta tra gli 80 ed i 100 milioni arriverà il momento di dirsi addio. Una sorpresa in un mercato già pazzo di suo.