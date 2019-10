Un occhio al campo e l'altro al mercato. In campo si corre veloce verso la sfida con il Bologna di sabato sera all'Allianz Stadium, dietro la scrivania i dirigenti sono al lavoro per sfoltire la rosa alla riapertura del mercato.- Già alla porta con la valigia in mano ci sono Mattia(che ormai è diventato il quarto portiere dietro Szczesny, Buffon e Pinsoglio), Marko(mai esploso come ci si aspettava) e Mario QUI le ultime). I primi mesi di campionato hanno trasformato alcuni giocatori da "esuberi" a pedine fondamentali. Un nome su tutti? Blaise Matuidi, del quale Maurizio Sarri non può più fare a meno.- In due mesi c'è chi è rinato (vedi anche Higuain) e chi è rimasto in uscita nelle strategie bianconere: Emre Can e Daniele Rugani su tutti. Il primo è fuori dalla lista Champions e in campionato ha giocato appena tre spezzoni di partite che se messi insieme non arrivano nemmeno a 90'.: i Red Devils stanno valutando il cambio in panchina con Max Allegri in pole se dovesse saltare Solskjaer; il club inglese è interessato al giocatore e l'ha fatto capire anche in estate, se dovesse arrivare anche Allegri - che l'ha allenato alla Juve - potrebbero provare l'affondo decisivo.- Zero minuti in campo per Daniele Rugani da inizio stagione. Nonostante l'arrivo del suo mentore Sarri in panchina, Rugani non ha ancora mai trovato spazio in gare ufficiali e nelle gerarchie della squadra è il quarto centrale dietro a Bonucci, De Ligt e Demiral., che lo prenderebbero volentieri soprattutto se i bianconeri dovessero decidere di cederlo in prestito. Paratici è al lavoro sul mercato in uscita, Emre Can e Rugani possono lasciare la Juve a gennaio.