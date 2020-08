1









La Juve si prepara alla notte della verità con il Lione, ma intanto continua a pensare al mercato, che tra poco entrerà ancor più nel vivo. A settembre alla Continassa arriveranno di sicuro Dejan Kulusevski e Arthur, ma non solo: ci sono tanti talenti di proprietà bianconera che si apprestano a concludere una stagione in prestito e devono ancora chiarire il proprio futuro.





Sono tanti i giocatori della Juve che, come ricordato da Tuttosport, rientreranno a Torino, dopo prestiti in giro per l’Italia. Potenziali patrimoni, che sommati, in caso di cessione, potrebbero garantire alla Juve importante liquidità. Da Mattia Perin a Marko Pjaca, eccoli nella nostra gallery!