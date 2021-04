La questione Cristiano Ronaldo si fa via via più ricca di pathos e interrogativi con l'avvicinarsi dell'estate. E non potrebbe essere altrimenti: cosa farà la Juventus col suo fuoriclasse da 31 milioni di euro a stagione? O meglio ancora: cosa deciderà di fare lui? Su Tuttosport oggi in edicola si fa subito presente che il fuoriclasse portoghese è in preda a qualche malumore per i risultati della squadra bianconera in questa stagione, e che quindi un progetto di divorzio a firma Ronaldo-Mendes potrebbe arrivare sui tavoli della Continassa.

Ma si fa anche il punto sui fattori che spingono verso la permanenza di CR7 alla Juve: