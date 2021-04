4









Dopo aver definitivo il futuro della società e dell'allenatore, la Juventus dovrà iniziare a pianificare la prossima stagione. A partire dal mercato: i primi nodi da sciogliere dovranno essere quelli di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, e in base a quelli ci si muoverà di conseguenza (da capire ancora chi sarà a farlo, se Paratici o qualcun'altro). Dall'altra parte però c'è un altro mercato, quello dei prestiti. Sono sette i giocatori della Juventus in giro per l'Italia (e per l'Europa) che dovranno discutere la situazione quando rientreranno a Torino.



Da Pellegrini a Rugani, nella nostra gallery li abbiamo analizzati caso per caso