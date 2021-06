Una Juve da rivoluzionare, in entrata e in uscita. Esuberi da cedere, giocatori con cui fare cassa e... rientri dai prestiti. Le seconde linee sono un tema molto caldo, perché spesso la Juventus nell’ultima stagione si è trovata a fare i conti con l’emergenza e meritano una riflessione a parte. Come scrive la Gazzetta, sulla fascia sinistra, per esempio, servirà una buona alternativa ad Alex Sandro e allora "prima di scandagliare il mercato andrà valutato il futuro di Luca Pellegrini, che rientrerà dal prestito al Genoa dopo una stagione non esaltante, per restare o per andare a giocare altrove. Discorso simile andrà fatto per Niccolò Rovella, centrocampista acquistato a gennaio dai rossoblù ma lasciato in prestito: i bianconeri potranno decidere se anticipare lo sbarco alla Juventus in estate o lasciarlo ancora in Liguria. Dal prestito rientreranno anche Mattia De Sciglio (Lione) e Daniele Rugani (Cagliari) ma è improbabile che si fermino a Torino".